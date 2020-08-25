Иностранные студенты УрФУ выстроились в огромную очередь, чтобы заселиться в общежитие (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня иностранные студенты УрФУ выстроились в длинную очередь, чтобы получить договор и регистрационные документы на поселение в общежитие. Со слов молодых людей, их разделили на граждан ближнего и дальнего зарубежья, последние ждут гораздо дольше. Некоторые говорят, что стоят на улице Коминтерна с 8 утра и ждут уже несколько часов.

Очередь в общежития УрФУ

Директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский рассказал «Новому Дню», что документы должны оформить более тысячи студентов – это те, кто не покидал территорию РФ. Процесс займет около двух недель. На работу с одним учащимся уходит в среднем 12-15 минут. Причиной образования очереди стала излишняя пунктуальность учащихся вуза.

«Все студенты были проинформированы заранее о том, что выдача документов начнется в 10:00, однако часть ребят пришли пораньше. В 8:30 их запустили в здание, где процесс организован с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», – отметил Бенеманский.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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