Студенты вузов продолжают создавать очереди при заселении в общежития (ФОТО)

Сегодня еще у одного общежития в Екатеринбурге образовалась очередь из студентов, которые приехали на заселение. Первокурсников Горного университета внутрь здания пускают по три человека. Чтобы скрасить ожидание, студентов на улице развлекают как могут.

Как передает корреспондент «Нового Дня», очередь образовалась сегодня у одного из общежитий Уральского государственного горного университета – на улице Большакова. Несколько десятков молодых людей на улице ожидают, когда их запустят внутрь для оформления документов.

Как рассказали в пресс-службе вуза, сегодня начали заселяться в первую очередь первокурсники, но пришли и некоторые старшие ребята.

«В здание заходят по три человека (площадь позволяет), всем проводят термометрию, маски обязательны. При прохождении всех процедур каждому университет выдает по две маски. Для ожидающих на улице проходит развлекательная программа – розыгрыш призов, фотозона и так далее», – рассказали в пресс-службе.

Учебный год у первокурсников Горного начнется 21 сентября, но сейчас студенты знакомятся с вузом и кураторами. Старшие курсы приступили к учебе раньше, но в основном все были на практике.

Напомним, ранее большие очереди были замечены возле общежития УрФУ. Иностранные студенты стояли часами, чтобы получить договор и регистрационные документы на поселение. В вузе объясняли это излишней пунктуальностью ребят: все студенты были проинформированы заранее о том, что выдача документов начнется в 10:00, однако часть ребят пришли пораньше.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 11.09.20

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