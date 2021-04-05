В уральские вузы могут вернуться студенты из 31 страны

Студенты и аспиранты еще из шести стран теперь могут вернуться на занятия в уральские вузы. Всего минобр разрешил въезд для обучающихся из 31 страны.

«Иностранные студенты еще из шести стран смогут вернуться в Россию. Иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения», – сообщает пресс-служба УрФУ.

По данным Минобрнауки России, в списке теперь 31 страна, откуда разрешен въезд студентам: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивская Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания, Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Япония.

По новым правилам, перед приездом в Россию студент должен не менее чем за 10 дней уведомить университет о дате пересечения границы. Не ранее чем за три дня до прибытия в Екатеринбург студент должен сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Повторный тест делается в течение 72 часов после въезда в Россию. До получения результата студенты должны соблюдать самоизоляцию, обучение в это время проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

«В случае если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных студентов появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача», – говорится в инструкции Минобрнауки.

Напомним, в период пандемии иностранные студенты уральских вузов, уехавшие на родину, проходили программу дистанционно. Сейчас, когда университеты вернулись к офлайну, к занятиям уже приступили те иностранцы, которые во время пандемии оставались в России и не покидали страну.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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