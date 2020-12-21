Мишустин велел проработать снижение платы за онлайн-обучение в вузах

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, сообщается на сайте кабмина. В пресс-службе правительства отметили, что федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов «должны обеспечить выполнение решений, принятых главой государства» и обязаны доложить о результатах этой работы в кабинет министров.

Один из пунктов поручений премьер-министров касается вопроса о снижении платы за обучение для студентов вузов, где образовательный процесс проходит преимущественно в дистанционном формате.

«Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате», – говорится в сообщение. На выполнение этого поручения дан срок – 15 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось о волне исков от студентов, которые учатся платно, к руководству вузов, – они требуют произвести перерасчет за то, что обучение ведется онлайн, из-за чего, по их мнению, страдает качество образования. Однако руководство высших учебных заведений так не считает и отказывает в пересмотре платы за обучение.

Отметим, что данный вопрос на большой пресс-конференции затронул Владимир Путин. «Студенты жалуются, что платят за очное, а онлайн качество ниже. Я в чем-то разделяю их мнение», – сказал глава государства. «Но профессор читает лекции в том же объеме, а разницы нет, онлайн или очно. Почему он должен получать меньше? До 70% в структуре расходов учебных заведений – расходы на зарплату. Жирка для того, чтобы снизить оплату за онлайн-обучение, у вузов почти нет. Но если есть возможность, можно и пойти на определенное снижение оплаты», – полагает президент.

Еще одно поручение в сфере образования касается разработки предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Соответствующие предложения Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития поручено представить до 1 марта.

Другой пункт поручений затрагивает малый и средний бизнес, а также самозанятых. Минэкономразвития, Минфин и ФНС должны оценить их финансовое состояние. «При выявлении негативных сценариев развития ситуации они должны оперативно докладывать об этом в правительство, при необходимости – с проектами соответствующих нормативных правовых актов», – следует из текста поручения.

Кроме того, Мишустин велел проверить доступность для граждан услуги подачи заявления о назначении выплат и мер социальной поддержки через МФЦ. Поручение дано трем министерствам: Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду. Эту работу они должны выполнить до 25 декабря.

Минтруд и Пенсионный фонд России должны к 11 января отчитаться об осуществлении президентских выплат в 5 тыс. рублей семьям с детьми до восьми лет.

Помимо этого, глава правительства России поручил Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования в течение недели провести мониторинг по выплатам медработникам, помогающим больным коронавирусом в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях, а Минздраву и Росздравнадзору – также проверить информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае. Также Мишустин поручил до 29 декабря оценить ситуацию с доступностью бесплатных медикаментов для больных, которые лечатся дома, во всех регионах и оценить обеспеченность ковидных больниц местами, оборудованием и персоналом.

Москва, Наталья Петрова

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