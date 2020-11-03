Иск к универу. Юристы объяснили, можно ли вернуть деньги за перевод на дистант

Вузы Урала, в числе которых УрФУ и УрГПУ, перешли на дистанционное обучение вместо традиционного очного. Это вызвало новую волну негодования среди студентов, которые учатся платно. Они настаивают на перерасчете за то, что занимаются не в стенах вузов. Те же требования они выдвигали и весной. Но сейчас недовольных больше. Студенты Уральского федерального, например, жалуются на сбои в работе платформы Microsoft Teams, отсутствие практических занятий, невозможность общения и работы в коллективе и так далее.

Однако в самих вузах, как и в профильных министерствах, не считают, что дистант – основание для перерасчета и снижения стоимости обучения. Аналогичная ситуация, кстати, складывается и за рубежом – там студенты подают иски к университетам, которые отказываются снижать плату. Вероятно, по такому же сценарию ситуация может начать развиваться и в России. Как пояснил «Новому Дню» адвокат конторы «Магнат», специализирующийся на гражданском праве, Александр Белослудцев, в договоре с вузом у студентов, вероятно, не было предусмотрено дистанционного формата обучения. Правовая сторона регулируется здесь статьей 450 Гражданского кодекса РФ, согласно которой «существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора». «Если сейчас решать этот вопрос через суд, то неправильно будет отстаивать позицию, что качество образования снизилось, при этом не предоставив никаких доказательств. Тут возникает вопрос: а как это сделать? В теории, конечно, можно попробовать перевести в денежный эквивалент очное образование и дистанционное, после чего посмотреть, что вышло дешевле, а что дороже. Также количество и качество полученных знаний проверяется на сессии. И как доказать, что преподаватели стали хуже обучать, тоже сложно себе представить. Повторюсь, в теории это возможно, но необходимо собрать достаточную доказательную базу. На данный момент у нас я пока не вижу никаких перспектив, для решения этого вопроса через суд», – сказал собеседник «Нового Дня».

Он отметил, что урегулировать конфликт, вероятно, будет проще путем переговоров. «Нужно приходить к соглашению между университетами и студентами», – добавил Белослудцев.

Ведущий юрист юридической фирмы Intellect Елена Соплина в беседе с «Новым Днем» отметила, что в договоре об образовании указывается форма обучения, и если в документе числится очная модель, то студенты должны иметь возможность посещать вуз. Но есть нюансы. «Понятие «дистанционное обучение» упоминается лишь в статье 1 Модельного закона о дистанционном обучении в государствах-участниках СНГ, принятого в Санкт-Петербурге 16.05.2011 постановлением 36-5 на 36-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ и в свою очередь не является отдельной формой обучения. Также существует понятие как «дистанционные образовательные технологии» (ст. 16 ФЗ «Об образовании в РФ), с помощью которых реализуются образовательные программы при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. При этом в законе «Об образовании в РФ» также указано, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ. Т.е. теоретически условия договора не изменяются», – отметила собеседница агентства.

Также она подчеркнула, что на дистант, как правило, вузы уходят из-за соответствующих распоряжений властей. «Это можно отнести к обстоятельствам непреодолимой силы, – добавила Соплина. – В иных случаях, если услуга на дистанционке оказывается ненадлежащего качества, к примеру, уменьшился срок обучения или объем образовательной программы и др., заказчик вправе потребовать в том числе уменьшения цены фактически оказанной услуги».

Как и ее коллега, Елена Соплина подчеркнула, что главным вопросом становится необходимость доказывания «существенного ухудшения качества» предоставляемых услуг. «Это наиболее эффективно доказывать с привлечением свидетелей. Для оценки субъективного понятия «качество образования» суд может привлечь в качестве специалистов (третьего лица), государственный орган, выдавший учебному заведению соответствующую лицензию на право осуществления образовательной деятельности, который вероятнее всего вряд ли встанет на сторону студента», – добавила собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 03.11.20

Официально: в Екатеринбурге появился восьмой район (ДОКУМЕНТ). / В Екатеринбурге из-за коронавирусных ограничений ночной клуб отменил все концерты в 2020 году. / В День народного единства Екатеринбург отметит 75-летие Победы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»