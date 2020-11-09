Кокшаров отказался снижать стоимость обучения в УрФУ. В прошлом семестре студентам сделали скидку 500 рублей

Студентам УрФУ не пересчитают стоимость обучения за время дистанта. Об этом стало известно из ответа ректора вуза Виктора Кокшарова на коллективное письмо студентов, жалующихся, в частности, на затруднительное взаимодействие с преподавателями, а также периодические сбои в работе платформы MS Teams, где сейчас ведутся занятия. «Поскольку условия заключенных с обучающимися договоров об образовании не изменились, в обязательства, взятые на себя Университетом, выполняются надлежащим образом и в полном объеме, условие о стоимости обучения (перерасчет платы) не подлежит пересмотру», – указано в письме ректора.

Однако «Новому Дню» студенты рассказали, что в прошлом учебном году им сделали скидку 500 рублей при стоимости обучения около 130 тысяч за два семестра: «Во время дистанционного обучения хотела, чтобы нам сделали перерасчет. И знаете что? Его сделали, на целых 500 рублей! Теперь мои родители стали богаче на 500 рублей». Однако перерасчет, уточнил «Новый День», был связан не с дистантом, а со снижением текущего индекса инфляции – с 4 до 3,8%.

В ответе Кокшарова прописан пункт, в котором отмечается, что онлайн – та же форма взаимодействия между студентом и преподавателем, что и офлайн: «Дистанционное обучение – это не монолог, не записанные видеолекции или текстовые страницы – без возможности коммуникации как с преподавателем, так и с одногруппниками. Дистанционное обучение в формате ставших стандартом для него сегодня вебинаров как по лекционным, так и практическим занятиям – это тот же интерактив, совершенно та же возможность задавать вопросы, обсуждать задания и проекты с другими студентами. Используемые для этого современные технические платформы, среди которых MS Teams, позволяют реализовать коммуникацию в полной мере. Несомненно, как и в формате аудиторных занятий, здесь очень многое зависит от стремления самого обучающегося».

Однако студенты жалуются как раз на то, что порой у них нет возможности задать вопрос, потому что не все преподаватели настроены на диалог. «Как оказалось, к дистанту университет не был готов. Преподаватели не знали, как пользоваться онлайн-форматом. По некоторым предметам не было никаких лекций. Либо много заданий, либо просто в вордовском документе присылался материал лекции. Никакого общения не получали. Сейчас ситуация немного изменилась. Преподаватели чуть-чуть стали разбираться, но всё равно мы тратим много времени на их незнание того или иного действия в программе. Как открыть экран с презентацией, начать запись пары. Да еще новая программа Microsoft Teams часто зависает, отключается микрофон, задания не доходят до преподавателей. За 1,5 часа могу «вылететь» из тимса раз 20. Не все предметы начались вовремя. Даже сейчас не все преподаватели хотят, чтобы во время пары мы общались, отвечали на вопросы, озвучивали свою точку зрения. Мы просто сидим с выключенными микрофонами и непрерывно слушаем лекцию», – рассказала «Новому Дню» студентка журфака УрФУ.

Напомним, «Новый День» публиковал мнения юристов о том, что судебные иски от студентов к университетам по поводу перерасчета стоимости обучения за дистант, вероятно, будут бесперспективны, потому что истцам будет сложно доказать, что упало качество образования.

Екатеринбург, Анна Темрук

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