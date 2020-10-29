Министерство науки разрешило УрФУ уйти на дистант. Подробности – завтра

Учредитель Уральского федерального университета, Министерство науки и высшего образования РФ, согласовало его переход на дистант.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе университета, сроки и условия перехода образовательного процесса УрФУ в дистанционный формат определит президиум учёного совета, заседание которого состоится завтра, 30 октября.

Напомним, 26 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, в котором рекомендовал вузам перевести всех студентов на дистанционное обучение уже с 27 октября. Но учредителями всех уральских вузов являются различные министерства и ведомства, и решение зависело именно от них.

До указа губернатора в УрФУ практиковали смешанное обучение. Полностью на дистанте находились только те группы, где у студентов были выявлены случаи Covid-19. Однако среди преподавателей и студентов УрФУ уже распространялись информация, что вуз перейдет на дистант до февраля 2021 года. В частности, об этом сообщил в сториз в своем Instagram декан журфака Владимир Волкоморов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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