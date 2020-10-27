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Вторник, 27 октября 2020, 12:44 мск

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Вузы Екатеринбурга ждут распоряжения федеральных министерств, чтобы уйти на полный дистант

Вузы Екатеринбурга пока не ушли на дистанционное обучение после указа губернатора Свердловской области. Университеты ждут соответствующих приказов от непосредственных учредителей – федеральных министерств и ведомств.

Губернатор Свердловской области в подписанном накануне указе рекомендовал вузам перевести всех студентов на дистанционное обучение уже с 27 октября. Но пока в большинстве университетов Екатеринбурга сохраняется смешанная форма обучения: лекции проходят онлайн, практика – в очном формате. Учредителями всех уральских вузов являются различные министерства и ведомства. И именно от них вузы ждут соответствующих приказов о переходе на дистант.

В пресс-службе Уральского федерального университета корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что пока нет официального приказа о переводе студентов на дистанционное обучение. Руководство УрФУ обратилось в Минобрнауки России с просьбой согласовать этот процесс. До указа губернатора в вузе практиковали смешанное обучение, о чем писало накануне наше агентство: полностью на дистанте находились только те группы, где у студентов были выявлены случаи Covid-19.

Однако среди преподавателей и студентов УрФУ уже распространяется информация, что вуз перейдет на дистант до февраля 2021 года. В частности, об этом сообщил в сториз в своем Instagram декан журфака Владимир Волкоморов.

В других уральских вузах тоже ждут распоряжения свыше. В Уральском государственном медицинском университете «Новому Дню» сообщили, что пока никаких изменений нет – студенты продолжают обучаться и онлайн, и офлайн. Здесь также готовы перевести всех на дистант после приказа учредителя – Министерства здравоохранения РФ. В пресс-службе вуза также добавили, что многие студенты старших курсов продолжают работать в больницах региона.

В Уральском государственном горном и в Уральском государственном педагогическом университетах ответили аналогично: приказов пока нет. Но информация может измениться в течение дня.

Напомним, ранее в Свердловской области на дистанционное обучение рекомендовали перевести студентов всех колледжей и техникумов. Школьникам на неделю продлили осенние каникулы. Это делается для того, чтобы разобщить коллективы и не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Анна Темрук

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