Уральский вуз отправляет всех первокурсников на дистанционное обучение

В Екатеринбурге на дистанционное обучение переходят все больше образовательных учреждений. Вслед за колледжами и техникумами Уральский аграрный университет принял решение перевести на «удаленку» всех учащихся первых курсов, для остальных обучение продолжится по смешанному типу.

«С 28.10 на дистант переходит весь первый курс. У остальных студентов пока остается смешанное обучение. Потоковые теоретические лекции проходят на дистанте, а практикумы и семинары – очно», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Уральского государственного аграрного университета.

Вуз принял решение перевести на дистант именно первокурсников, потому что у них по программе меньше практических занятий.

В Уральском федеральном университете сообщили, что пока обучение продолжается, как и ранее, – по смешанной форме. Лекции проходят дистанционно, практические занятия – офлайн. В вузе есть группы, которые полностью учатся дистанционно, потому что среди учащихся выявили контактных, либо заболевших Covid-19. Треть сотрудников УрФУ по-прежнему на удаленке, сообщили в пресс-службе.Напомним, в начале октября ректор вуза Виктор Кокшаров говорил о том, что УрФУ в случае необходимости готов перейти на дистанционные технологии обучения полностью.

В конце прошлой неделе министерство образования и молодежной политики Свердловской области сообщило, что с 26 октября по 5 ноября на дистанционное обучение переходят колледжи и профессиональные училища региона. Приходить на работу запрещено даже педагогам. Кроме того, по муниципалитетам минобразования разослало письмо с рекомендацией продлить школьные каникулы на 10 дней. В некоторых муниципалитетах родителям и учителям уже объявили, что после каникул до 5 ноября учиться дети будут удаленно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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