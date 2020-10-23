В Ревде школы и кружки переводят на дистант

В городе Ревде с понедельника, 26 октября, все школы и учреждения дополнительного образования переходят на дистанционную форму обучения по рекомендации профильного министерства региона. Об этом сообщает «Ревда.инфо». «Министерство рекомендовало продлить каникулы в области до 5 ноября, но наши уже отдохнули, поэтому просто уходят на дистант. Так учиться школы будут до 5 ноября, – сообщила начальник управления образования Татьяна Мещерских», – пишет издание в своем телеграм-канале.

«Новый День» обратился с запросом в оперативный штаб региона и пресс-службу минобраза Свердловской области, пока ответов не поступило. Ранее в министерстве говорили агентству, что не собираются ни продлевать каникулы в регионе, ни переводить учеников на дистант.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.20

Фестиваль камерной музыки, магия виолончели и премьера «Провинциальных танцев» – Weekend (18+). / Свердловский оперштаб разъяснил, в каких случаях зараженному Covid-19 вызывать скорую. / Сводка по коронавирусу: пять смертей и 268 заразившихся. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»