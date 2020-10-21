Свердловский минобраз: продлевать каникулы и вводить дистант в школах не планируется

В родительских чатах Екатеринбурга начала распространяться информация, что уже в ближайшую пятницу, 23 октября, в школах отменят уроки, а детей досрочно отправят на осенние каникулы. «Новый День» обратился в городской департамент образования и свердловский минобраз за разъяснениями.

В департаменте образования сообщили, что каникулы для школьников рекомендованы с 26 октября – сроком на одну неделю. Но руководители муниципальных школ могут самостоятельно разрабатывать календарный учебный график.

«Пятница, 23 октября, во всех муниципальных школах Екатеринбурга объявлена Днем здоровья. В этот день могут проходить мероприятия спортивной, оздоровительной направленности или учебные занятия с применением дистанционных технологий по предметам, где затрагивается тема сохранения здоровья. Каждая школа самостоятельно разработает график их проведения», – рассказали в департаменте.

В региональном министерстве образования добавили, что большинство свердловских школ начнут каникулы со следующего понедельника. «На сегодняшний день нет планов продлевать каникулы или переводить школьников региона на обучение с использованием дистанционных технологий после каникул», – сообщили в областном ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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