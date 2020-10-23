В свердловских колледжах вводят дистант

С 26 октября колледжи и профессиональные училища Свердловской области переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщается в письме регионального министерства образования за подписью замминистра Зеленова, адресованном руководителям профессиональных образовательных учреждений.

«С 26 октября по 5 ноября необходимо организовать образовательный процесс исключительно с применением дистанционных технологий и электронного обучения. Запретить доступ работникам и обучающимся на площадку ПОО, а также отменить мероприятия с их участием», – говорится в документе.

Сегодня стало известно, что со следующей недели на дистанционную форму обучения переходят все школы и учреждения дополнительного образования Ревды. По другим городам, в том числе Екатеринбурге, официальных распоряжений пока не поступало.

Напомним, ранее в областном министерстве образования сообщали, что не планируют продлевать осенние школьные каникулы и вводить дистант после них.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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