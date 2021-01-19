Старшие курсы колледжей и техникумов могут вернуть за парты со следующей недели

Оперштаб Свердловской области в пятницу, 22 января, примет решение, выводить ли учащихся средне-специальных учебных заведений с дистанта на очное обучение. Пока речь идет только о старших курсах.

«Первый вопрос, который мы будем обсуждать на заседании оперштаба в пятницу, – это начало работы средних специальных учреждений в части выпускных курсов. Пока так. Лучше дробно выходить из зоны изоляции. По выпускным курсам будем принимать решение в пятницу. Если ситуация [с заболеваемостью коронавирусом] не ухудшится, то они пойдут со следующей недели за парты», – рассказал вице-губернатор Павел Креков.

Колледжам и техникумам Свердловской области было рекомендовано перейти на дистанционное обучение еще в конце октября 2020 года. Тогда предполагалось, что дистант будет введен на 10 дней. Но с тех пор студенты ссузов так и учатся онлайн.

На том же заседании будет обсуждаться вопрос вывода с дистанта и учреждений дополнительного образования. Но, по словам чиновника, там «более нестабильные коллективы», потому что состав учащихся может меняться. Решение будет принято после анализа эпидситуации 22 января.

Напомним, все школьники после продолжительного дистанционного обучения вернулись за парты после новогодних праздников, 11 января. Пока это не привело к серьезному росту заболеваемости коронавирусом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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