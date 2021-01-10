В свердловских школах провели генуборку накануне отмены дистанта

С завтрашнего дня свердловские школьники всех возрастов смогут очно посещать уроки. Об отмене дистанционного обучения с 11 января ранее заявил губернатор Евгений Куйвашев.

В связи с этим во всех образовательных учреждениях области проводится генеральная уборка и дезинфекция, сообщили в пресс-службе свердловского правительства. Обрабатываются помещения, мебель и учебные пособия. В школах по-прежнему будут действовать санитарно-эпидемиологические требования – разведение потоков учеников, измерение температуры на входе, обязательное наличие антисептиков и рециркуляторов воздуха. По указу губернатора за готовность школ к приему учеников отвечают лично главы муниципалитетов.

В 2020 году только на обеспечение мер безопасности в школах было потрачено около 4,5 миллиардов рублей. Более миллиарда рублей из этих средств было направлено на приобретение средств дезинфекции и медицинского контроля, напомнили в пресс-службе правительства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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