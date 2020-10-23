Минобр предложил школам продлить каникулы на 10 дней

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области разослало по муниципалитетам письмо с предложением «дополнить период традиционных осенних каникул днями, в течение которых могут быть организованы Дни здоровья, мероприятия в рамках внеурочной деятельности и программ воспитательной работы только с использованием дистанционных технологий и электронного обучения». Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе министерства.

Там уточнили, что документ не носит обязательного характера. «Письмо подготовлено с целью информирования муниципальных общеобразовательных учреждений. В случае если школой будет принято решение о продлении каникул, продолжительность этого периода не должна превышать 10 дней», – сказали «Новому Дню» в ведомстве.

В министерстве подтвердили, что рекомендация ввести дополнительные каникулярные дни связана с растущей заболеваемостью. Правда, не коронавирусом, а гриппом и ОРВИ.

«Школы вправе самостоятельно определять даты каникул в рамках установленного периода. В большинстве школ Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, каникулы начнутся с 26 октября», – добавили в министерстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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