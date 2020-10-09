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Ректор УрФУ заявил, что университет готов перейти на дистант

Telegram-канале УрФУ, процитировав руководителя вуза, сегодня сообщил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на территории региона Уральский федеральный университет готов в очередной раз перейти на дистанционную форму обучения.

«На сегодняшний день таких распоряжений нет, но вуз учел уроки весеннего дистанта и сделал все для обеспечения полноценного образовательного процесса в любых условиях», – заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В образовательном учреждении еще во вторник сообщили, что с 12 октября треть преподавателей перейдет на удаленный режим работы. Добавим, сегодня стало известно о том, что студенты Уральского государственного юридического университета будут сдавать сессию онлайн.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 09.10.20

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