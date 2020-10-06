Треть сотрудников УрФУ переводят на дистант

Уральский федеральный университет с 12 октября переводит 30 % сотрудников на дистанционку. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе вуза, удаленно будут работать как преподаватели, так и другие сотрудники, кроме тех, чье присутствие на рабочем месте обязательно. Студенты изменений заметить не должны, так как еще с начала учебы они приходят в вуз только на практические занятия (семинары, лабораторные), лекции же идут онлайн.

«Нас не предупреждали о том, что преподавателей будут переводить на удаленку. Но какая разница? Мы и так на пары ходим два дня в неделю, на семинары, остальное дистанционно», -поделились студенты факультета журналистики.

Напомним, накануне губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, в котором выдана рекомендация работодателям перевести треть сотрудников на дистанционную работу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.20

По факту истязаний семерых детей в Среднеуральском монастыре возбуждено уголовное дело. / «Ночь музеев» планируют провести в привычном офлайн-формате: заявилось 60 площадок. / Эксперты о событиях в Киргизии: «Кто офис первым захватил, тот и власть». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»