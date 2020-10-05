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Понедельник, 5 октября 2020, 15:29 мск

Новости Екатеринбург

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В Свердловской области вводят новые запреты из-за коронавируса и переводят сотрудников на дистант

В Свердловской области ужесточаются коронавирусные меры. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому работодателям рекомендуется перевести 30% сотрудников на дистанционную работу.

Кроме того, вводятся новые запреты: нельзя находиться в общественном транспорте без маски, магазинам запрещается продавать что-либо покупателям без маски. Детские игровые комнаты, в том числе в ТРЦ, теперь могут работать только по будням, причем с максимум 50-процентной наполняемостью. Сохраняется требование также о половинной вместимости для кинотеатров, театров, концертов, но закрываются танцполы и фанзоны при проведении концертов. Запреты вводятся с 6 октября и действуют, как обычно, неделю, до 12 октября – затем выйдет новая редакция указа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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