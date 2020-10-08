На территорию Новомосковского рынка не пускают водителей без масок (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на Новомосковский рынок перестали пускать автовладельцев без масок. «Требуют, чтобы все въезжающие надевали маску», – сообщил «Новому Дню» известный российский автоэксперт Кирилл Форманчук.

Очевидец снял происходящее на видео и выложил ролик на своей странице в фейсбуке. На кадрах видно, как охранник встал перед машиной мужчины, тем самым перегородив въезд: «Я приехал на Новомосковский рынок. Стоит человек, который говорит, что не пустит на территорию без маски. Ссылаются на указ губернатора. Охранник просто встает перед машиной и не дает проехать», – рассказал агентству Кирилл Форманчук.

Заставляют надеть маску в машине

Напомним, в понедельник губернатор Свердловской области подписал указ об ужесточении коронавирусных мер, согласно которому магазинам запрещается продавать товары без маски, а пассажирам нельзя находиться без СИЗ в общественном транспорте.

Екатеринбург, Анна Темрук, Антон Отман

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