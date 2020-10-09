Психологи рассказали, почему люди не хотят носить маски и считают их бесполезными

Ограничительные меры и ужесточение масочного режима снова возвращаются нашу жизнь. Без средств индивидуальной защиты не пускают ни в общественный транспорт, ни в магазины, ни на работу или учебу. Некоторые люди стали достаточно агрессивно реагировать на просьбу надеть маску. Корреспонденты «Нового Дня» пообщались с психологами и выяснили, почему люди так негативно относятся к средствам индивидуальной защиты.

Как считает кандидат психологических наук, доцент департамента психологии УрФУ Рустам Муслумов, человек при принятии решения руководствуется принципом целесообразности – насколько необходимо то или иное действие. «Сложилась практика, что целесообразно носить маску для того, чтобы избежать наказания. Нет неотвратимого наказания – не носим маски. В основе – восприятие проблемы как несерьезной, надуманной. Отсутствие источника, пользующегося доверием, который бы однозначно объяснил, какие меры работают, а какие нет. Множество противоречий: с одной стороны – количество заразившихся по статистике, а с другой – проводимые парады и аншлаг на курортах. Длительные запреты на работу кафе и магазинов, но переполненный общественный транспорт. Большинство считают, что меры принимаются для галочки, для отчета начальства», – пояснил эксперт.

Конечно, не только недоверие и отсутствие неотвратимого наказания за несоблюдение санитарных требований являются главным фактором такого отношения к защите собственного здоровья. Еще один важный пунктом – нежелание заботиться о себе и об окружающих.

«Люди вообще не сильно-то следят за своим здоровьем, с чего вдруг они станут беспокоиться о здоровье окружающих? Ожидать от человека, что он будет носить маску, если она приносит ему дискомфорт, только ради того, чтобы кого-то не заразить, это глупо. Когда мы видели у людей такое трепетное отношение к окружающим? Конечно, на какое-то время можно человека запугать, но этого надолго не хватает. Старые привычки все равно берут свое. Маски очень помогают ведь не только от коронавируса, но также и от пыли, аллергенов, и от сезонных заболеваний. Я лично всегда ходил в маске, потому что не хочу болеть ни гриппом или ОРВИ, ни тем же коронавирусом, – рассказал «Новому Дню» психолог Антон Кузнецов.– В начале эпидемии, когда масок было очень мало, они были большим дефицитом. Именно тогда по всем каналам говорилось, что маски нужно носить только тем, кто заболел, здоровым людям носить их бессмысленно. На фоне этого у общества сформировалось мнение, что маска нужна только в крайних случаях. Люди, которые не носят маски, вредят в первую очередь сами себе. Я ношу маску, я себя предохраняю, а остальные уж как сами хотят. Все мы разные, у каждого свои взгляды на жизнь, поэтому заставить нас делать все одинаково может только штраф. Как начнут массово штрафовать, так люди и будут и маски носить, и социальную дистанцию соблюдать».

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Анна Темрук

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