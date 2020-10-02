В метро Екатеринбурга перестали пускать пассажиров без масок (ФОТО)

В Екатеринбурге в метро перестали пускать пассажиров без масок, об этом сообщили читатели «Нового Дня». «Сегодня не пускают людей без масок в метро», – сообщил екатеринбуржец Антон, который ехал на метро со станции «Проспект Космонавтов».
С аналогичным столкнулись пассажиры на «Динамо» и «Ботанической». При этом на дверях входных групп в метро появились объявления о том, что людей без средств индивидуальной защиты в подземку не пустят. Добавим, что на многих станциях купить маску невозможно, людям приходится уходить и искать СИЗ. «При мне у молодого человека попросили маску надеть, у него не оказалось ее, ему прямо проход загородили, пришлось ему уходить. При этом купить маску там негде было», – сказала читательница агентства Анна, уточнив, что это произошло на станции «Динамо».
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 02.10.20
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