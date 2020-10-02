В метро проверяют масочный режим: «Один из ста пассажиров реагирует агрессивно» (ФОТО, ВИДЕО)

С сегодняшнего дня в Екатеринбургском метрополитене усилили контроль за соблюдением масочного режима. Это сделано по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, возглавляющего оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В метро запретили ездить без масок

Как рассказал «Новому Дню» замдиректора Екатеринбургского метрополитена Александр Мирошник, теперь гражданам без масок не продают жетоны и просят либо надеть маску, либо покинуть подземку. На вопрос журналистов, не планирует ли метрополитен начать продажу масок прямо на станциях, он ответил, что это не входит в уставные задачи предприятия, но все же вопрос об установке автомата для продажи масок рассматривается. Добавим, что на станциях и в самих поездах метро транслируют аудиоролик, призывающий соблюдать масочный режим.

Сотрудник транспортной безопасности на станции «Площадь 1905 года» рассказал, что примерно один из ста пассажиров на просьбу надеть маску реагирует агрессивно, остальные – достаточно спокойно. При этом с собой маски есть практически у всех – у кого в кармане, у кого в сумке, у кого на подбородке.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» рассказали, что проверять маски будут не только в метрополитене, но автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусов. «Муниципальная транспортная инспекция участит рейды в общественном транспорте. Они будут проводиться по мере необходимости. Если жители видят, что кондукторы и водители работают без масок, просьба к ним обращаться в комитет по транспорту», – сообщил пресс-секретарь Анатолий Карманов.

Как реагировали на масочный контроль пассажиры метрополитена – смотрите в нашем видеосюжете.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 02.10.20

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