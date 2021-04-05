Мэрия: маски в транспорте носят более 90% пассажиров

Сегодня муниципальная транспортная инспекция Екатеринбурга вместе с сотрудниками ГИБДД проверила, как горожане соблюдают масочный режим в общественном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, рейд показал, что масочный режим соблюдают более 90% пассажиров и все сотрудники транспортных предприятий, обслуживающих автобусы Екатеринбурга.

«Мы проводим рейды в еженедельном режиме. Все они нацелены в первую очередь на профилактику. Мы не стремимся штрафовать людей. Наша главная цель – напоминать гражданам о необходимости пользоваться масками, тем самым оберегая себя и своих близких», – пояснил зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

Напомним, такие рейды проводились и в прошлом году. Во время одного из них, 2 октября, «Новый День» снял видеорепортаж.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.04.21

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