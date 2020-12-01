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Вторник, 1 декабря 2020, 16:13 мск

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За неделю на нарушителей масочного режима выписали 224 протокола

В Свердловской области за прошлую неделю провели 133 проверки соблюдения масочного режима, сообщили в оперштабе. Сотрудники полиции вместе с представителями регионального управления Роспотребнадзора работали в общественном транспорте, проверяли такси, парковки, магазины, кинотеатры и так далее. По итогам было составлено 224 протокола об административном правонарушении.

Напомним, масочный режим в общественных местах усилили по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с начала октября. С тех пор нередко проводятся проверки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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