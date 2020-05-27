Куйвашев распекает чиновников и депутатов за нарушения масочного режима, который он сам не соблюдает (ФОТО)

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев решил отчитать екатеринбургских чиновников и депутатов, которые сегодня принимали участие в выездном мероприятии. В их числе был и мэр города Александр Высокинский, и глава гордумы Игорь Володин вместе с несколькими другими депутатами ЕГД, и представители свердловского заксобрания. Причина публичного осуждения в инстаграме – групповое фото, ради которого участники мероприятия сняли маски.

«Увидел фотографию с закладки капсулы времени в Екатеринбурге. Н-да... интересный способ ношения масок: кто-то держит в руках, у кого-то она висит на ухе. Один вопрос: чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим? Через год в СМИ напишут: заложили капсулу времени – выжила только половина участников мероприятия», – пошутил Куйвашев.

Интересно, что непосредственные подчиненные самого губернатора и председателя свердловского правительства – министры и главы разных департаментов регулярно нарушают масочный режим. Не только на улице, но и в помещениях – и выкладывают соответствующие фотографии в инстаграм. Например, вот снимок от 22 мая 2020 года с совещания у вице-губернатора Алексея Орлова – видно, что из троих участников маска правильно надета только у одного.

Вот пример от 19 мая – вице-губернатор Сергей Бидонько проводит встречу с представителями мусульман на Урале. Абсолютно все участники в масках, хоть у некоторых они надеты неправильно, но зато сам заместитель Куйвашева – без средства защиты.

Да и сам губернатор нередко пренебрегает масочным режимом, который сам же и ввел. На сайте правительства региона опубликовано фото с совещания под председательством Куйвашева от 20 мая. Все попавшие в кадр – в масках. Кроме собственно Куйвашева. «Через год в СМИ напишут: провели совещание – выжила только половина участников мероприятия», – с такой подписью мог бы выложить этот кадр губернатор в свой инстаграм.

Фото ДИП губернатора СО

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

Новый горельеф на Плотине покажет историю Екатеринбурга 1980-х – 2000-х годов. / 26 свердловских медиков получили страховую выплату за заражение коронавирусом. / МЧС: На Урал снова надвигается гроза со шквалистым ветром. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»