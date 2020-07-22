российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 июля 2020, 09:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Куйвашев нарушил собственный масочный режим при общении с жителями Нижних Серег (ФОТО)

Фото с официальной страницы Евгения Куйвашева в инстаграме

Губернатор Евгений Куйвашев накануне отметился странным поступком. Во время выезда в Нижние Серги он пообщался с жителями, пострадавшими от наводнения, и на время разговора почему-то снял медицинскую маску. Тогда как на осмотре завалов и совещании оперативного штаба глава региона надевал СИЗ, как и его собеседники. Противоречивые фотографии можно увидеть в свежей публикации Instagram губернатора.

Пост Куйвашева в инстаграме

Всего за несколько часов до поездки в Нижние Серги Куйвашев рассказывал депутатам заксобрания страшную историю о легкомысленной девушке с Covid-19 и просьбе медиков «сделать так, чтобы все ходили в масках». Как замечают очевидцы, во время доклада в заксо губернатор немного покашливал. Что вызывает дополнительные вопросы, почему глава региона предпочел общаться с жителями без маски.

При этом сам Евгений Куйвашев часто сетует на несоблюдение введенного им масочного режима. Так, в конце мая он публично распекал городских чиновников и депутатов за коллективную фотографию без масок. Хотя по протокольным фотографиям ДИП можно было заметить, что в тот период губернатор и сам без маски проводил совещания в областном правительстве.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

Екатеринбург. Другие новости 22.07.20

Глава МЧС России Зиничев прибыл в Нижние Серги, пострадавшие от наводнения. / Слух дня: в Москве считают промахи Куйвашева, два записали, третьего – не простят. / На предприятии Росатома в Лесном растет число заболевших коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Куйвашев напугал заксо страшной историей: «И тут навстречу – девушка с красивой прической!»

Куйвашев распекает чиновников и депутатов за нарушения масочного режима, который он сам не соблюдает (ФОТО)

Метки / Коронавирус из Китая

В Черногории объявили вторую эпидемию коронавируса

Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

На предприятии Росатома в Лесном растет число заболевших коронавирусом

Свердловским врачам поставили задачу снизить количество больных Covid-19 на ИВЛ

Министр Цветков: «Летальность от Covid-19 достигнет 1,5%»

Глава минздрава рассказал депутатам об опасности голых тел и торговых центров

В четырех регионах России за сутки не выявили ни одного заболевшего коронавирусом

Подтверждено еще десять смертей от коронавируса в Свердловской области – умерших уже больше 200

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Фоторепортаж, Коронавирус из Китая,