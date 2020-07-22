Куйвашев нарушил собственный масочный режим при общении с жителями Нижних Серег (ФОТО)

Губернатор Евгений Куйвашев накануне отметился странным поступком. Во время выезда в Нижние Серги он пообщался с жителями, пострадавшими от наводнения, и на время разговора почему-то снял медицинскую маску. Тогда как на осмотре завалов и совещании оперативного штаба глава региона надевал СИЗ, как и его собеседники. Противоречивые фотографии можно увидеть в свежей публикации Instagram губернатора.

Всего за несколько часов до поездки в Нижние Серги Куйвашев рассказывал депутатам заксобрания страшную историю о легкомысленной девушке с Covid-19 и просьбе медиков «сделать так, чтобы все ходили в масках». Как замечают очевидцы, во время доклада в заксо губернатор немного покашливал. Что вызывает дополнительные вопросы, почему глава региона предпочел общаться с жителями без маски.

При этом сам Евгений Куйвашев часто сетует на несоблюдение введенного им масочного режима. Так, в конце мая он публично распекал городских чиновников и депутатов за коллективную фотографию без масок. Хотя по протокольным фотографиям ДИП можно было заметить, что в тот период губернатор и сам без маски проводил совещания в областном правительстве.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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