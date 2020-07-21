Куйвашев напугал заксо страшной историей: «И тут навстречу – девушка с красивой прической!»

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал депутатам областного заксобрания страшную историю о том, почему не всегда уместно разрешать больным с легкими формами коронавируса лечиться дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор заговорил об этом, отвечая на вопрос депутата Анатолия Никифорова, который спросил, почему нельзя больше людей, больных Covid-19, перевести на домашнее лечение. Куйвашев рассказал, что некоторое время назад такое лечение проходила одинокая девушка. Ей выдали телефон с функцией контроля. Однажды девушка не ответила на звонок, телефон упал на пол, продолжал звонить, на адрес срочно выехала бригада врачей. «Стучат в дверь – никто не открывает. Никто не знает, что произошло. И тут навстречу им поднимается девушка с красивой прической. Она просто решила сходить в парикмахерскую. Всех там перезаражала. А ведь она знала о своем диагнозе!»

Также губернатор сказал, что часто беседует с крупными бизнесменами о помощи медикам в борьбе с коронавирусом. «И врачи говорят нам: «Сделайте так, чтобы все ходили в масках!» – прозрачно намекнул губернатор на продление ограничений.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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