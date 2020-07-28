Губернатор Куйвашев снова нарушил введенный им же масочный режим (ФОТО)

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в очередной раз проигнорировал масочный режим, который он же и установил обязательным для населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в резиденции губернатора проходит заседание совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль».

К началу заседания все чиновники и депутаты были в масках, но с течением времени от этого элемента защиты они постепенно начали отказываться. Губернатор Куйвашев снял маску спустя две минуты после начала заседания. Через пару минут его примеру последовал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Затем маску снял 70-летний сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий. Примечательно, что от масок они избавляются в тот момент, когда начинают говорить – то есть когда повышается вероятность заразить кого-либо через частички слюны. Евгений Куйвашев, например, через какое-то время после того, как закончил говорить, маску надел.

Это далеко не впервые, когда губернатор снимает маску в общении с людьми и игнорирует такое же поведение высокопоставленных лиц. Например, без маски он общался с жителями Нижних Серег. Там же был прокурор области Сергей Охлопков, тоже без маски – и глава региона не настаивал на соблюдении масочного режима. Зато за несколько часов до его прибытия к пострадавшим Куйвашев рассказывал депутатам заксобрания страшную историю о легкомысленной девушке с Covid-19 и просьбе медиков «сделать так, чтобы все ходили в масках». Жители Свердловской области в инстаграме губернатора постоянно спрашивают, на каком основании ему дозволено нарушать масочный режим. «Новый День» на прошлой неделе задал аналогичный вопрос в департамент информполитики, ответ так и не получен.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 28.07.20

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