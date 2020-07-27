Свердловчане требуют у Куйвашева ответа о несоблюдении масочного режима: «Губернатор нарушает указ губернатора. Его оштрафуют?»

Жители Свердловской области стали обращать внимание, что все чаще губернатор Евгений Куйвашев появляется на публике без маски. В своем последнем посте в инстаграме на фото глава региона позирует рядом с главой Российского футбольного союза Александром Дюковым и президентом футбольного клуба «Урал» Григорием Ивановым после подписания соглашения. Все участники без масок.

Снимок вызвал справедливое негодование у подписчиков Куйвашева. «Маски где? Дистанция? Почему вас-то не штрафуют?» – спрашивает ya_svetlana77.

«А как же масочный режим? Странно... Такое бывает? Чтобы указ губернатора нарушал губернатор! Что вы тогда, «уважаемый», требуете от свердловчан?» – удивляется pavlyuk_natalya.

«Как же мы снизим заболеваемость, если необходимо носить маски, а Вы всему народу такой антипример подаете? М, Евгений Куйвашев?» – обращается к губернатору mariya._happy.

«Что масочный режим отменили?!» – спрашивает anatrina.ru.

«Без масок... Все привиты уже?» – предполагает veruschka.atelier.

Отметим, что на прошлой неделе «Новый День» обратился в департамент информполитики Свердловской области и оперативный штаб с вопросом, почему Евгений Куйвашев регулярно нарушает масочный режим, который сам же ввел. Ответа пока не последовало.

Несколько недель назад сам губернатор отчитал чиновников и депутатов за то, что те сфотографировались без маски после церемонии закладки капсулы времени. «Увидел фотографию с закладки капсулы времени в Екатеринбурге. Н-да... интересный способ ношения масок: кто-то держит в руках, у кого-то она висит на ухе. Один вопрос: чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим? Через год в СМИ напишут: заложили капсулу времени – выжила только половина участников мероприятия», – писал Куйвашев.

Одна из участниц того мероприятия – депутат екатеринбургской городской думы Елена Дерягина – действительно скончалась от коронавируса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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