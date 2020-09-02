Дениса Гауэрта оштрафовали за отсутствие маски на пикете, который запрещено проводить в маске

Денис Гауэрт, задержанный после одиночного пикета в поддержку Хабаровска, получил еще одно взыскание. Верх-Исетский районный суд оштрафовал его за проведение акции протеста без маски. Как сообщает адвокат Роман Качанов в фейсбуке, судья Екатерина Гейгер провела в совещательной комнате четыре минуты и за это время успела напечатать пять страниц текста постановления.

Защита Гауэрта указывала, что он начал пикет без маски, так как согласно российскому законодательству при проведении пикетов, митингов, запрещено скрывать лицо за маской. Однако, как указано в постановлении, действовал режим повышенной готовности, и по указу губернатора о масочном режиме в общественных местах нужно носить это средство защиты.

При этом активист надел маску сразу, как только к нему подошли полицейские и попросили это сделать. На фото и видео с момента задержания видно, что мужчина в маске. Допрошенный полицейский подтвердил: Гауэрт надел маску после сделанного замечания. Тем не менее, его признали виновным в совершении административного правонарушения, Гауэрт заплатит 1 000 рублей.

Напомним, Дениса Гауэрта задержали 1 августа после одиночного пикета. Толпа пыталась отбить его у полиции, перекрывая дорогу полицейскому автобусу. По словам мужчины, он провел около часа в автобусе лицом в пол, «Новый День» заснял, что происходило в этом автобусе. Его арестовали за сопротивление полиции, кроме этой статьи и нарушения масочного режима ему вменяют также «митинговую» 20.2 КоАП РФ. Тех, кто пытался отбить мужчину, тоже стали наказывать – уже прошло несколько судебных заседаний об участиях в этой несанкционированной акции.

Последним указом губернатор Евгений Куйвашев в очередной раз продлил масочный режим до 7 сентября, при этом глава региона на публичных мероприятиях сам маску не носит. «Новый День» неоднократно запрашивал в департаменте информполитики комментарий, почему губернатору можно, когда остальным нельзя, но внятного ответа так и не последовало.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.20

В Екатеринбурге погибла пенсионерка, неожиданно выбежавшая на дорогу (ФОТО). / 2 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Новую школу в Академическом оценил полпред президента (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»