Суд вынес третье наказание мужчине, задержанному на акции протеста в поддержку Хабаровска

Ленинский районный суд вынес решение по третьему делу в отношении Дениса Гауэрта, которого задержали 1 августа во время пикета в поддержку Хабаровска.

На этот раз его оштрафовали на 10 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания». В свою защиту мужчина пытался объяснить судье, что в третий раз его судят, не разобравшись, не посмотрев внимательно на видео, что происходит. Он объяснил, что первый суд его отправил под арест за сопротивление полиции, хотя на видео четко видно, что он не сопротивлялся (Гауэрта, напомним, отбывала толпа, его же в момент задержания больше интересовала собака, которая была с ним). Затем его оштрафовали за отсутствие маски: по закону выходить на протест в маске нельзя, а после того, как полицейские попросили его надеть маску, он это и сделал. А когда полицейский попросил свернуть плакат, он свернул (одиночный пикет, напомним, согласования не требует).

«Я понимаю, что у нас начинается не только со стороны полиции беспредел, но и со стороны судей, которые просто не видят видеозапись, где: по пикетированию – я стоял с плакатом, тут же свернул. Я воспитывался на мультиках про Дядю Степу. Меня задержали по беспределу, удерживали лицом в пол в течение трех часов. У них в рапортах показания расходятся. У меня есть полное основание не доверять полицейским. Я считаю, что Сорокин и другие полицейские, которые меня оклеветали, они должны отбывать срок и вообще не служить. Я надеялся, что суд, хоть кто-то заметит, что по видео я не виновен, они как меня посадили первый раз, хотя видели, что я сопротивления не оказывал, во второй раз меня обвинили в том, что я не совершал, что я без маски был. Спасибо», – заявил Гауэрт в суде.

Напомним, Дениса Гауэрта задержали 1 августа после одиночного пикета. Толпа пыталась отбить его у полиции, перекрывая дорогу полицейскому автобусу. По словам мужчины, он провел около часа в автобусе лицом в пол, «Новый День» заснял, что происходило в этом автобусе. Его арестовали за сопротивление полиции, кроме этой статьи и нарушения масочного режима ему вменяют также «митинговую» 20.2 КоАП РФ. Тех, кто пытался отбить мужчину, тоже стали наказывать – уже прошло несколько судебных заседаний об участиях в этой несанкционированной акции.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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