российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 июля 2020, 16:51 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Стала известна дата прощания с Еленой Дерягиной

Прощание с депутатом городской думы Еленой Дерягиной состоится в субботу, 4 июля, в траурном зале екатеринбургского крематория на Сибирском тракте, 10. Об этом сообщил глава Ленинского района города Дмитрий Ноженко. Прощание назначено на 11:00.

Напомним, 64-летняя Елена Дерягина скончалась сегодня утром. Причиной смерти стала тромбоэбмолия. Депутат в тот момент находилась в городской больнице № 6, где сейчас принимают пациентов с коронавирусом. Спикер думы Игорь Володин в беседе с «Новым Днем» опроверг информацию о том, что у Дерягиной был Covid-19, однако депутаты рассказывают, что она все же могла быть заражена.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

Детсадам выставили требования для увеличения загрузки до 50%. / Епархия просит бывших воспитанников схиигумена Сергея рассказать, не бил ли он их. / В Екатеринбурге с места ДТП угнали машину, которая сбила пешехода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,