Стала известна дата прощания с Еленой Дерягиной

Прощание с депутатом городской думы Еленой Дерягиной состоится в субботу, 4 июля, в траурном зале екатеринбургского крематория на Сибирском тракте, 10. Об этом сообщил глава Ленинского района города Дмитрий Ноженко. Прощание назначено на 11:00.

Напомним, 64-летняя Елена Дерягина скончалась сегодня утром. Причиной смерти стала тромбоэбмолия. Депутат в тот момент находилась в городской больнице № 6, где сейчас принимают пациентов с коронавирусом. Спикер думы Игорь Володин в беседе с «Новым Днем» опроверг информацию о том, что у Дерягиной был Covid-19, однако депутаты рассказывают, что она все же могла быть заражена.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

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