В метро Екатеринбурга установили автоматы по продаже масок (ФОТО)

В метро Екатеринбурга начали устанавливать вендинговые автоматы, в которых можно купить маски и антисептики. Сегодня такие аппараты появились на станциях «Ботаническая», «Чкаловская» и «Площадь 1905 года», в дальнейшем их разместят на всех станциях подземки.

Заместитель директора метро Александр Мирошник сообщил, что ЕМУП пока заключил договор на установку семи аппаратов, но планируется «закрыть» все станции. Он считает, что нововведение позволит исключить конфликты с пассажирами, которых транспортная охрана не пропускает к поездам без СИЗ.

«Мы договорились с поставщиком, чтобы цены на маски не зашкаливали, они соотносятся с ценами в розничной торговле. Я тут посмотрел, маски [в автоматах] даже дешевле, чем в аптеках и магазинах», – прокомментировал Мирошник.

Отметим, что одноразовая маска в метро стоит 25 рублей, многоразовая тканевая – 100 рублей. Руководитель компании-поставщика Иван Мисочка сообщил, что автоматы принимают как наличный, так и безналичный расчет. Он пообещал, что работники будут ежедневно проверять наличие товара, так что пустых автоматов в метро быть не должно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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