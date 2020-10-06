В Свердловской области число коронавирусных больных превысило 30 тысяч

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердили 176 случаев новой коронавирусной инфекции. Скончались семь человек, выздоровели 113 уральцев. Всего, таким образом, в регионе вирус подтвердили у 30 163 человек, умерли от инфекции 622 человека.

В целом по России коронавирус обнаружили за сутки у 11 615 человек. Это практически рекорд, больше было только 11 мая, когда вирус нашли у 11 656 человек. За последние сутки новых случаев не было только в двух регионах: на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Серьезный прирост заметен в Москве – с июля в столице фиксировали по 600-800 случаев ежедневно, 24 сентября их стало больше тысячи, 27 сентября – больше двух тысяч, вчера – более 3,5 тысяч.

Напомним, накануне в Свердловской области был подписан указ об ужесточении коронавирусных мер. Масочный режим обязателен в общественном транспорте и магазинах, в ТРЦ запретили по выходным работать детским зонам, на концертах должны быть закрыты фан-зоны.

Сегодня стало известно, что больницы снова закрывают под ковидарии, «Новый День» публиковал список.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.20

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