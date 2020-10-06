На Урале снова закрывают больницы под ковидарии. Список

В Свердловской области ухудшается обстановка по коронавирусу. По данным на понедельник, 5 октября, в регионе больше семи тысяч болеющих Covid-19. В больницах находятся 3 280 человек, при этом занято 68,4% всех спецкоек в медучреждениях, сообщили в аппарате полпреда президента в УрФО. Свободных мест в ковидариях больше полутора тысяч, однако из-за перекосов ощущается нехватка коек. Например, «Новый День» писал о ситуации в Нижнем Тагиле, куда свозят пациентов со всего округа.

В Екатеринбурге, по некоторым данным, тоже уже не все гладко с койками для пациентов с коронавирусом и пневмониями. На этой неделе министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов может подписать указ о переводе нескольких учреждений под лечение пациентов с Covid-19. По информации «Нового Дня» от источника в ведомстве, это детская городская больница № 8, центр реабилитации «Озеро Чусовское», а также две психиатрические больницы – № 6 и № 7. Добавятся, таким образом, около 400 коек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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