Оперштаб о многочасовых очередях в ЦГБ №1 Нижнего Тагила: «В сутки поступает 80 пациентов»

Свердловский оперативный штаб прокомментировал ситуацию с перегруженностью приемного покоя нижнетагильской городской больницы № 1, которая принимает больных с пневмонией со всего Горнозаводского управленческого округа.

Ранее «Новый День» писал, что пациенты вынуждены ожидать приема в течение 6-7 часов в тесном коридоре. Причем в очереди вперемешку находятся люди с температурой, кашлем и подозрением на Covid-19, никакой социальной дистанции между больными не обеспечено. Ко всему этому в больнице сломался единственный компьютерный томограф, на котором проверяют легкие пациентов.

В оперативном штабе пояснили, что аппарат КТ с 15 сентября находится на ремонте. Восстановление работы томографа планируется на этой неделе. Сейчас прибывающие больные временно проходят рентгенодиагностику.

«В среднем за сутки сейчас поступает около 80 пациентов. Время ожидания зависит от того, сколько пациентов находится в приемном покое единовременно. Направлять пациентов в инфекционную больницу на КТ с неподтвержденным диагнозом не представляется возможным – слишком велики риски», – заявили в штабе.

Отметим, что, по словам родственников пациентов ЦГБ № 1, при госпитализации в медучреждение у больных берут анализ на коронавирус. Результаты теста, как правило, приходят через несколько дней. Поэтому нередки случаи, когда пациентов из отделения пульмонологии ЦГБ срочно переводят в инфекционную больницу Нижнего Тагила.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 28.09.20

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