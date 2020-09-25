КТ не работает, очередь – семь часов: тагильчане рассказали об ужасах ЦГБ № 1 (ФОТО)

ЦГБ № 1 Нижнего Тагила не справляется с потоком пациентов, у которых подозревают коронавирус, а единственный аппарат КТ не работает уже полторы недели. При этом в больницу направляют не только жителей второго по величине города Свердловской области, но и из всего Горнозаводского округа. Об этом «Новому Дню» рассказала жительница Екатеринбурга Анастасия (имя изменено), маму которой госпитализировали в эту больницу.

«У моей мамы – пневмония. Она из Горнозаводского округа, а весь округ направляют в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. Огромная очередь пациентов, все вперемешку – кто с температурой, кто с одышкой, кто с симптомами ОРВИ, все сидят в общей очереди, кашляют друг на друга. Это та самая больница, где летом люди ждали приема врачей больше суток. Маму привезли на скорой около пяти часов вечера, взяли анализы крови, мочи, отправили на рентген. Там и узнали, что КТ не работает, хотя в очереди были люди с направлениями на КТ. Пока она ждала, скорые партиями по три-четыре человека привозили людей где-то раз в полчаса, ближе к вечеру реже, но везли чуть ли не до ночи», – рассказала женщина. По ее словам, многочасовые очереди копятся именно к терапевту, который принимает решение, госпитализировать человека или нет. Жители Нижнего Тагила из этого ада стараются сразу уйти, те, кого на скорой привезли из других городов и поселков, вынуждены ждать. Анастасию больше всего беспокоит именно близкий контакт пациентов: сюда из области направляют с пневмониями, не у всех она из-за коронавируса, но риск подхватить опасное заболевание в стенах больницы кратно возрастает. К тому же в очереди много пожилых людей.

«Новый День» задал вопросы в оперштаб о том, почему не работает аппарат КТ, зачем вообще при таком условии сюда маршрутизируют пациентов, почему пересекаются потоки тех, у кого диагноз подтвержден и не подтвержден и как будет решаться проблема с семичасовым ожиданием в очереди. К моменту выхода публикации региональный оперштаб ничего не ответил. Мы опубликуем комментарий, как только он поступит, редакция также напоминает об ответственности за игнорирование запросов СМИ.

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов на прошлой неделе заявлял о том, что медики готовятся ко второй волне коронавируса. «Новая волна – нужно быть готовым к этому, и они сейчас готовятся. [Проверяют] сколько заблаговременно забронировать коек, остались ли в больницах шлюзы, надо своевременно приобрести лекарства. Самое главное – чтобы не наложилась эпидемия гриппа и ОРВИ на коронавирус. Региональным минздравам есть над чем работать по прививочным кампаниям. Эта задача номер один», – заявил полпред. Несмотря на снижение ковидной нагрузки на Свердловскую область, о котором ежедневно докладывается в официальных статистических данных, больше двух тысяч врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев продолжают работать именно с коронавирусными пациентами. При этом пациентов с легким и бессимптомным течением Covid-19 не госпитализируют уже длительное время.

Нижний Тагил, Светлана Загороднева

Нижний Тагил. Другие новости 25.09.20

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