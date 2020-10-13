Заболевших коронавирусом из Нижнего Тагила могут направлять на север области

Свердловский оперативный штаб в ответе на запрос РИА «Новый День» заявил, что пациенты с Covid-19 в случае нехватки мест в Нижнем Тагиле могут быть маршрутизированы в инфекционные стационары муниципалитетов Северного управленческого округа. В какие именно больницы – штаб не уточнил. Отметим, что расстояние от Нижнего Тагила до ближайших городов Северного округа составляет сотни километров, и дорога только в одну сторону будет занимать два часа и более.

Ранее «Новый День» писал, какая ситуация сложилась в стационарах Нижнего Тагила. В ЦГБ № 1 свозят больных с пневмониями и подозрением на коронавирус со всего Горнозаводского округа (население 676 тысяч человек). Больница не справляется с потоком пациентов, в приемном покое люди ждут от 7 до 12 часов. Нередки случаи, когда в отделении пульмонологии пациенты заражаются Covid-19 и перенаправляются в инфекционную больницу. На прошлой неделе в Тагиле возник дефицит коронавирусных коек, поэтому больных начали направлять в Сысерть.

«В связи с загруженностью действовавших инфекционных стационаров Нижнего Тагила, работавших с Covid-19, в муниципалитете были развернуты дополнительные мощности. Как ранее сообщал оперативный штаб, были перепрофилированы дополнительно 50 коек в санатории Руш и 100 коек – в психиатрической больнице № 7. Кроме того, инфекционные стационары созданы и принимают пациентов в муниципалитетах Северного управленческого округа, куда, если возникнет такая необходимость, могут быть маршрутизированы пациенты. За соблюдением санитарных норм в медицинских учреждениях следят профильные ведомства», – сообщил на запрос агентства оперштаб.

Позднее, отвечая на дополнительные вопросы корреспондента РИА «Новый День», в штабе добавили: «Решение о маршрутизации пациентов принимается медицинскими работниками исходя из состояния больных, расположения медицинских учреждений, особенностей лечения и возможностей медицинских учреждений, целесообразности транспортировки пациентов и так далее. Это стандартный процесс, целью которого является оказание всей необходимой медицинской помощи тем, кто в этом нуждается».

Ответ штаба не дает разъяснения, почему возникает необходимость везти пациентов сначала в Нижний Тагил, а затем на север Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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