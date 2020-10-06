Тагильская ЦГБ № 1 стала очагом заражения коронавирусом: «Приезжаешь с обычной пневмонией – уезжаешь с ковидом» (ФОТО)

Нижнетагильская городская больница №1, принимающая пациентов с пневмониями со всего Горнозаводского управленческого округа, стала очагом распространения коронавируса. Об этом «Новому Дню» рассказали пациенты ЦГБ.

«Я лечилась в отделении пульмонологии 10 дней. Во время госпитализации врачи несколько раз брали анализы на коронавирус. Первые два теста были отрицательными, а третий, взятый 2 октября, показал положительный результат. Теперь меня направляют в санаторий «Руш», который переделан под ковидный госпиталь. Я уверена, что заразилась вирусом именно в больнице. В нашей палате за неделю побывали три человека с коронавирусом – их результаты теста пришли уже после госпитализации. Зараженных направляли в инфекционную больницу, но никакой обработки после них не проводили. На кроватях только меняли постельное белье. Такая же ситуация была в соседних палатах. Вся больница – словно перевалочный пункт. Приезжаешь сюда с обычной пневмонией, а уезжаешь с ковидом», – рассказала одна из пациенток Светлана.

По словам женщины, медперсонал старается справиться с огромным потоком пациентов, но в больнице нет даже мыла в туалетах, не говоря уже о санитайзерах.

Пациенты пользуются своим мылом

Ранее «Новый День» писал, что в приемном отделении ЦГБ скапливаются огромные очереди. Скорые привозят больных со всего округа, люди с кашлем и температурой целый день сидят в тесном коридоре, ожидая госпитализации. Среди них немало пенсионеров старше 65 лет, которые находятся в группе риска по коронавирусу. В последнюю неделю время ожидания растянулось на 11-12 часов. «К нам в палату привезли бабушку с пневмонией. Она не из Нижнего Тагила. Скорая привезла ее в приемный покой в час ночи, а госпитализировали ее только в 12 часов следующего дня. Через пару дней бабушку отправили в инфекционку с ковидом», – говорит еще одна пациентка, Елена.

Накануне стало известно, что инфекционная больница Нижнего Тагила переполнена. Как сообщает издание «Между строк», из-за нехватки мест в стационаре пациентов с коронавирусом начали переводить в центральную городскую больницу Сысерти. Также планируется открыть дополнительный коечный фонд в санатории «Руш» и психиатрической больнице.

«Новый День» направил вопросы в свердловский оперативный штаб, почему на весь Горнозаводской округ (в него входит 12 муниципальных образований, население – 676 тысяч человек) на прием пациентов с пневмониями работает только горбольница № 1 Нижнего Тагила, почему в приемном покое и стационаре не разделяют потоки пациентов, какова загрузка тагильских ковидариев. На момент публикации ответ оперштаба не поступил.

По данным на 5 октября, в Свердловской области более семи тысяч жителей болеют коронавирусом. Как сообщили в аппарате полпреда президента УрФО, в больницах находятся 3 280 человек, при этом занято 68,4% всех спецкоек в медучреждениях. Однако, по информации «Нового Дня», на этой неделе министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов может подписать указ о переводе нескольких учреждений под лечение пациентов с Covid-19, чтобы добавить около 400 коек.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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