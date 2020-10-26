В больницы Нижнего Тагила вернулись суточные очереди

В больницах Нижнего Тагила, принимающих больных с пневмонией и коронавирусом, люди ждут очереди на КТ и госпитализацию сутками. Об этом «Новому Дню» рассказали жители Красноуральска, которые столкнулись с невозможностью получить медицинскую помощь. Больным приходится заниматься самолечением дома.

«Моя взрослая дочь болеет пневмонией. Она несколько дней лежала дома с температурой. Участковый врач выписала направление на КТ в Тагиле, а там запись на два дня вперед. И где эти два дня жить иногородним? Кто примет больного человека? Пока дочь решила не ехать в Тагил, а сдать тест на коронавирус здесь, в Красноуральске. Но результат анализа будет только через 10 дней», – рассказала Надежда.

Еще одна жительница, Татьяна, сообщает, что очень трудно получить медпомощь в местной больнице. «Работа совсем не организована. Из Тагила отправляют лечиться амбулаторно под наблюдением врача, а до наших врачей не дозвониться! На КТ вовремя не отправляют, потом увозят уже в Тагил в тяжелом состоянии», – возмущается женщина.

Стоит отметить, что 17 октября свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов проводил рабочую встречу с главврачом ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, чтобы снизить время ожидания пациентов в приемном покое – к тому времени оно составляло уже двое суток. Ранее «Новый День» писал, в каких условиях больные люди ждут приема врачей: узкий коридор, кушетки, туалет, в котором нет мыла и туалетной бумаги, один кулер с водой, нет возможности купить еду. В минздраве сообщали, что для снижения нагрузки на приемное отделение ЦГБ было выделено два автобуса, которые увозят пациентов на исследование легких в другие тагильские больницы. Однако эти меры не помогли.

Как сообщают подписчики паблика «Три города: Красноуральск, Кушва, Верхняя Тура», ожидание в приемном покое составляет 16-18 часов. «Я просидела с 8:30 утра, на КТ попала в 14:00 и ждала заключения терапевта до 2:30 ночи. В отделение подняли в 3:20 ночи», – пишет Ирина. «Мы маму с КТ2 (поражение легких 25-50%, – прим. ред.) увезли. Она с 20.00 ждала. В 22.00 следующего дня попала в палату», – рассказала еще одна подписчица Надежда.

Красноуральцы говорят, что бояться ехать в Нижний Тагил по направлению, так как не хотят сидеть в суточных очередях. «Наш фельдшер заболела, и ее отправили в Тагил. Она ждала 20 часов в машине скорой. Если к медикам такое отношение, то что говорить про нас», – отмечает собеседница агентства Светлана.

Напомним, в Нижний Тагил направляют пациентов с пневмонией со всего Горнозаводского округа, население которого составляет более 670 тысяч человек. «Новый День» обратился в региональный оперштаб с вопросами, как решается проблема очередей на КТ и что делать людям, которые не могут вовремя получить амбулаторное лечение.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Нижний Тагил. Другие новости 26.10.20

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