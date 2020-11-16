Нижнетагильская больница «забыла» передать данные о коронавирусных пациентах в Роспотребнадзор и получила штраф

ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле получила штраф за коронавирусные нарушения. Как сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда, наказание было вынесено после проверки Роспотребнадзора, которая прошла в июле.

Тогда надзорщики обнаружили, что больница не передала извещения в Роспотребнадзор о 16 пациентах с коронавирусом, в отношении 1 пациента извещение передали не в срок, кроме того, больница не предоставила сведения о проведении обязательного медицинского наблюдения и тестирования женщины, которую обязали изолироваться. Но это не все антикоронавирусные нарушения. Сотрудники Роспотребнадзора также выяснили, что в медкарты пациентов не вкладывалась информация с инструктажем по правильной обработке рук, посуды, мебели и т.д. В итоге больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей. Представитель больницы пытался оспорить решение, но его оставили в силе.

«Новый День» ранее сообщал, что происходит в этой больнице. Там пациенты сутками ждали в очередях госпитализации и КТ, естественно, ни о каком соблюдении дистанции речи не шло.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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