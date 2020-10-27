Свердловский оперштаб заявил об отсутствии очередей в тагильской больнице, где люди сутками ждали госпитализации

Свердловский оперативный штаб прокомментировал жалобы жителей Горнозаводского управленческого округа на суточные очереди в городской больнице № 1 в Нижнем Тагиле. Там заявили следующее: «Ситуация в период эпидемии напряженная, но она управляема. Здравоохранение делает все для оказания медицинской помощи пациентам». Для подтверждения оперштаб направил видео из приемного покоя ЦГБ, сделанное, как утверждается, вчера. На записи действительно виден пустой коридор, в котором только два пациента, также в момент съемки в больницу входит врач скорой еще с одним пациентом. На уточняющий вопрос агентства, в какое время суток было сделано видео, в оперштабе не ответили. На видеозаписи за окнами медучреждения темно.

Напомним, многочасовые очереди в тагильской больнице начали скапливаться в сентябре, когда стала расти заболеваемость коронавирусом в Свердловской области. ЦГБ № 1 принимает больных с пневмонией и подозрением на Covid-19 со всего Горнозаводского округа, пациентов из других городов привозит скорая помощь. «Новый День» сообщал, в каких условиях больные ждут приема врачей: кушетки в узком коридоре, в туалете нет мыла и туалетной бумаги, один кулер с водой, нет возможности купить еды. К середине октября время ожидания госпитализации растянулось на 16-18 часов, иногда на целые сутки. Такая же ситуация складывалась в больнице в июле этого года, когда регион находился на пике первой волны коронавируса. Для разгрузки очередей в приемном отделении пациентов стали развозить двумя автобусами в другие больницы, где есть аппараты КТ. Однако, как рассказывают жители Красноуральска, даже сейчас записаться на компьютерную томографию легких можно только через два дня, что создает трудности для иногородних больных.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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