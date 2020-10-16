Антон Шипулин рассказал о ситуации с коронавирусом на севере Свердловской области: «Больницы реально забиты под завязку»

Депутат Госдумы от Свердловской области Антон Шипулин сообщил о массовом перепрофилировании больниц на севере региона для лечения пациентов с коронавирусом.

По его информации, под ковидные госпитали переведены роддом, терапевтическое отделение, кардиология и пульмонология в Серове, роддом и хирургическое отделение в Верхотурье, роддом в Тавде (30 коек + 1 реанимационное место с ИВЛ), терапевтическое и хирургическое отделение в Нижней Салде (45 коек), хирургическое и инфекционное отделения в Лесном (около 80 коек). В Карпинской ЦГБ для приема пациентов с Covid-19 реорганизованы отделения терапии и хирургии, а также инфекционное отделение.

Кроме того, на базе Серовской городской больницы открыт госпиталь на 255 мест (15 коек с ИВЛ) для больных коронавирусом. Также в Серове с 14 октября всех легких пациентов переводят в обсерватор, созданный на базе пионерского лагеря «Чайка». На базе Карпинской ЦГБ создано 116 коек для больных Covid-19.

«Зараженных из села Таборы везут в Тавду, из Махнево – в Ирбит или Артемовский, из Верхней Салды и ЗАТО Свободный – в Нижнюю Салду или Нижний Тагил», – рассказал Шипулин о маршрутизации пациентов из небольших поселков.

Бывший биатлонист обратился к своим подписчикам в инстаграме с просьбой соблюдать меры профилактики. «Зараженных все больше, растет и число больных с тяжелой формой Covid-19, больницы реально забиты под завязку. Чтобы не доводить ситуацию до критического состояния, нужно неукоснительно соблюдать все меры безопасности. От личной ответственности каждого из нас очень многое зависит. Здесь же все крайне просто: мы с вами носим маски, избегаем большого скопления людей, моем и дезинфицируем руки, просим наших бабушек, дедушек поберечься и оставаться дома, пристально следим за своим здоровьем. Простые, казалось бы, действия, а эффект будет колоссальный», – перечислил депутат.

Одна из подписчиц Шипулина, Татьяна Ларина, под этим постом написала о тяжелой ситуации в Краснотурьинске. «Когда откроют больницу для больных ковидом в Краснотурьинске? Мест свободных нет ни в Карпинске, ни в Серове. У нас кошмар какой-то происходит. У меня мама болеет ковидом. Сделали КТ, у нее 40 процентов поражения легких, и ей сказали лежать и лечиться дома, так как нет свободных мест в больницах. Скорых и врачей не хватает. Сама ходила сегодня в больницу, чтобы вызвать врача на дом. Дозвониться нереально. Списки нереальные у врачей. Я только один увидела на 250 человек. И всем как будто без разницы», – рассказала она.

Как сообщал «Новый День», в Свердловской области с 11 октября ежедневно регистрируется более 200 случаев заражения Covid-19. Жители жалуются на переполненные больницы, недельные очереди на КТ, долгое ожидание скорой помощи в Екатеринбурге. По информации агентства, в единственном морге Серова негде хранить тела умерших людей – холодильники переполнены, трупы лежат даже в прихожей.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), заболеваемость коронавирусом в Уральском федеральном округе приближается к пиковым значениям летних месяцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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