В регионах УрФО заболеваемость коронавирусом приближается к показателям июня-июля (ИНФОГРАФИКА)

Во всех регионах УрФО растет заболеваемость коронавирусом. Максимальное число случаев за день со всем федеральном округе регистрировали 24 июня и 22 июля – по 1 049 случаев. Сегодня их 863.

Специалисты информационного центра по контролю ситуации показали на диаграммах, к каким показателям первой волны приблизились на Урале.

В Свердловской области был зафиксирован самый большой прирост – 357 человек, это было 3 июня. К концу августа прирост пошел на спад, но уже в середине сентября показатель снова начал повышаться, сегодня зарегистрировано 211 случаев. «В регионе вновь идет активный рост количества заболевших коронавирусом», – заметили в ИЦК.

ХМАО был на втором месте по максимальному ежесуточному приросту – 323 случая 24 июня. Спад длился с конца июля до сентября, затем началось резкое увеличение. Сегодня в регионе выявили 199 случаев коронавируса.

В Челябинской области на пике, 23 июня, было 258 случаев. А потом произошел резкий спад, резкого роста не наблюдается до сих пор, в последние две недели – менее сотни подтвержденных случаев в день.

Пик в ЯНАО был 30 июня, 248 случаев. До сентября показатель падал, к концу месяца начался сильный рост, сегодня в округе – 163 случая. «Опираясь на данные диаграммы, в регионе прослеживается вторая волна заболевания Covid-19», – отметили в ИЦК.

Еще хуже в Тюменской области, первый максимум был 20 июля, 112 человек. Но сегодня новый рекорд – 131 человек. Заболеваемость в регионе начала резко расти с конца сентября и сейчас выше, чем летом.

Также пик обновился в Курганской области – сегодня заболевших больше, чем было в предыдущий максимум в середине июля. Но в абсолютных числах речь идет о 67 и 65 заболевших за сутки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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