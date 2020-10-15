Екатеринбуржцы раскупают термометры из-за роста заболеваемости коронавирусом

На фоне подъема заболеваемости Covid-19 в УрФО в социальных сетях появилась информация, что из аптек Екатеринбурга стали исчезать ртутные и электронные градусники.

В комментариях к одному из постов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева жительница Екатеринбурга посетовала на отсутствие термометров в аптеках: «Евгений Владимирович, в области началась вторая волна ковида. А в аптеках нет градусников. Поясните ситуацию. Маски есть, перчатки есть, а градусник купить невозможно. Их просто нет. Никаких: ни электронных, ни ртутных. А если где и остались – цены на них от 600 рублей».

В аптечной сети «Живика» «Новому Дню» сообщили, что электронные градусники можно купить за 600 рублей и больше, инфракрасные – за 3 500 рублей, а ртутных термометров в продаже давно нет. В аптеке «Здравия» фармацевт заявила, что запас приборов для измерения тела невелик и через несколько дней может вовсе закончиться: «Остались только ртутные по 200 рублей. В связи с эпидемией их очень хорошо берут. Электронных нет. Ртутные будут день-два, пока еще хватит». В «Алоэ» и «Витаминке» цена на ртутный градусник начинается от 200 рублей, но там также заявили, что их осталось мало.

Высокий спрос на приборы для измерения температуры тела, содержащие ртуть, кандидат физико-математических наук, завкафедрой медицинской физики, информатики и математики УГМУ Сергей Соколов объясняет их относительно низкой стоимостью, надежностью и распространенностью: «Во-первых, это вопрос цены. Во-вторых, у ртутного градусника точность выше, чем у недорогих электронных. У более дешевых моделей сильный разброс в точности определения температуры тела. У ртутного выше исправность. В таком термометре все просчитано, более сотни лет они используются в медицине, науке, технология отработана, и сделать его неточным надо постараться. А у электронного существует естественный производственный разброс с датчиком на кончике, особенно у дешевых. У дорогих технологический процесс более совершенный, датчики более-менее настроены. Еще, может, старшее поколение всю жизнь пользовалось ртутными градусниками, они им верят. У меня лично больше доверия к ртутному».

Ученый также добавил, что существенным недостатком термометра такого типа является хрупкость. Кроме этого, чтобы им воспользоваться, нужно потратить около десяти минут. Электронному требуется меньше времени, и если он упадет с высоты метра-полутора, то сильных повреждений не получит.

Екатеринбург, Анна Темрук

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