Цуканов – о второй волне Covid-19: ни одна система не выдержит миллиона больных сразу

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов на сегодняшнем совете политических партий еще раз призвал его участников беречь свое здоровье, исполнять рекомендации Роспотребнадзора и объяснять необходимость их исполнения своим сторонникам в преддверии второй волны коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Николай Цуканов сообщил, что сейчас обстановка в УрФО лучше, чем в других округах, – он находится на пятом месте в России по смертности от Covid-19.

«Мы готовы ко второй волне, если она будет, – заявил он. – Но если сами жители не будут заботиться о своем здоровье, делать все необходимое во имя, во благо каждого человека, потом очень трудно будет пенять на чиновников. Ни одна система здравоохранения не выдержит миллиона больных сразу. Поэтому прошу вас соблюдать требования Роспотребнадзора, желаю здоровья всем вам».

Напомним, еще в сентябре Николай Цуканов рассказал, что системы здравоохранения регионов Урала готовятся к возможной второй волне коронавируса, однако подготовку вести должны не только медики, но и граждане. «Неодинаково отреагировали на первом этапе. Вопросы и к нам самим. На первом этапе никто не верил – отказывались мыть руки, носить маски, бизнес отказывался тратить деньги на антисептики, но УрФО все равно выглядит лучше других – по заболеваемости, по тестам, по смертности на 100 тысяч населения. В целом с задачей системы здравоохранения округа справились, не допустили большого количества смертей», – сказал он тогда.

Добавим, по данным на 14 октября во всех регионах УрФО растет заболеваемость коронавирусом, приближаясь к летним показателям. Максимальное число случаев за день во всем федеральном округе регистрировали 24 июня и 22 июля – по 1 049 случаев. Вчера их было 863.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.10.20

В единственном морге Серова сформировалась «пробка» из покойников (ФОТО, ВИДЕО). / За сутки от коронавируса умерли семь человек. / Комитет по соцполитике заксо ушел на карантин из-за коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»