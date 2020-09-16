Цуканов: системы здравоохранения округа готовятся ко второй волне коронавируса

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов рассказал, что системы здравоохранения регионов Урала готовятся к возможной второй волне коронавируса, однако подготовку вести должны не только медики, но и граждане.

«Неодинаково отреагировали на первом этапе. Вопросы и к нам самим. На первом этапе никто не верил – отказывались мыть руки, носить маски, бизнес отказывался тратить деньги на антисептики, но УрФО все равно выглядит лучше других – по заболеваемости, по тестам, по смертности на 100 тысяч населения. В целом с задачей системы здравоохранения округа справились, не допустили большого количества смертей.

Новая волна – нужно быть готовым к этому, и они сейчас готовятся. [Проверяют] сколько заблаговременно забронировать коек, остались ли в больницах шлюзы, надо своевременно приобрести лекарства. Самое главное – чтобы не наложилась эпидемия гриппа и ОРВИ на коронавирус. Региональным минздравам есть над чем работать по прививочным кампаниям. Эта задача номер один», – заявил полпред.

Он отметил, что работа врачей в борьбе с коронавирусом не может быть успешной без усилий самих людей, которые уже тотально перестают носить маски и соблюдать простые меры безопасности. Это же касается и бизнеса. «Сейчас по городу идешь – человека в маске увидеть сложно. Я благодарен тем, кто выполняет требования. В школу ребенка вожу – там руки обрабатывают ребенку, температуру меряют. Но в некоторых магазинах этого нет. Это говорит о беспечности и об ответственности бизнеса за здоровье людей. Самое простое – сказать, что врачи виноваты. А мы сами в этом может быть виноваты. Посмотрите, сколько школ уже закрылось, о чем мы говорим? Работа с педагогами и родителями была проведена недостаточно? Сколько десятков и сотен классов закрыто? Конечно, надо понимать, что мы должны вместе бороться с этой проблемой. Никакая система здравоохранения не справится, если мы будем наплевательски относиться к своему здоровью», – добавил Цуканов.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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