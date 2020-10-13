В Екатеринбурге откроют еще один КТ-центр – на базе госпиталя ветеранов войн

В Екатеринбург с подъемом заболеваемости коронавирусом вернулись недельные очереди на компьютерные томографы. Горожане жалуются, что записаться на обследование легких можно только через 10 и более дней. В региональном оперативном штабе признали проблему.

Вице-губернатор Павел Креков на брифинге отметил, что увеличению потока есть объективные и субъективные причины. В первом случае в Екатеринбурге действительно стало больше нуждающихся в томографии легких, во втором, по словам чиновника, есть те пациенты, которым надо просто «глянуть». Хотя направление на КТ должен выписать врач.

«Чтобы очередей было меньше, мы открываем дополнительный аппарат КТ на базе госпиталя ветеранов войн. Посмотрим, как ситуация изменится, и если будет необходимо, подключим дополнительные мощности в Верхней Пышме», – заявил Креков.

Напомним, что более недели в Екатеринбурге каждые сутки регистрируется более ста новых заболевших Covid-19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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