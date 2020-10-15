В единственном морге Серова сформировалась «пробка» из покойников (ФОТО, ВИДЕО)

Патовая ситуация сложилась в единственном морге Серова, куда свозят тела со всего города и окрестных населенных пунктов. Холодильники переполнены, трупы хранятся даже в прихожей. Каталок и подставок под тела не хватает, поэтому их размещают прямо на полу. Фото и видео происходившего 7 октября в патологоанатомическом отделении серовской городской больницы прислал в редакцию читатель РИА «Новый День».

Морг Серова заполнен телами

Родственники умерших жалуются на то, что не могут вовремя похоронить близких из-за якобы постоянно затягивающейся процедуры вскрытия, без которой не выдается свидетельство о смерти и, соответственно, человека невозможно похоронить. Раздавленные горем люди рассказывают, что приходится ждать бумаг по 4-6 дней. Многие после подобного ожидания даже не могут попрощаться с родными из-за состояния тел, долгое время хранящихся в морге, и хоронить близких приходится в закрытых гробах. Серовчане говорят, что катастрофическая ситуация в морге якобы создала среду для злоупотреблений. По городу гуляют слухи о том, что за вскрытие вне очереди для получения справки о смерти и похорон вовремя, приходится платить.

«Пробка» из тел на вскрытие в морге могла образоваться еще и из-за того, что данное учреждение – единственное на всю округу. Тела туда привозят не только из Серова, но и из окрестных населенных пунктов – это Новая Ляля, Лобва, Сосьва, Верхотурье, Восточный, Гари и др. Зачастую для получения заключения патологоанатомов требуется проведение тестов на Covid-19, которые делаются в Нижнем Тагиле. Соответственно, время ожидания для родственников увеличивается на логистику до лабораторий, находящихся в 200 км от точки временного хранения тел.

Как рассказал РИА «Новый День» директор УМК «Обряд» Дмитрий Киреев, подобная ситуация уже складывалась в городском морге в июле этого года. Холодильники морга тогда не справлялись с температурной нагрузкой. «Из-за высоких летних температур и не справляющихся с жарой холодильников покойного просто нельзя было показывать родственникам, потому что тело было в плохом состоянии», – рассказал «Новому Дню» один из сотрудников похоронной фирмы. Тогда «пробки» в морге тоже отчасти объяснялись необходимостью ждать результатов тестов на коронавирус, которые делали только в Нижнем Тагиле. Сейчас количество проводимых тестов кратно увеличилось, и нынешний порядок получения заключений серовских патологоанатомов, по мнению Дмитрия Киреева, грубо нарушает права граждан.

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан» № 323-ФЗ смерть от инфекционных заболеваний относится к пятой категории сложности. А вскрытие покойных должно производится в первые сутки после смерти, согласно приказу Министерства здравоохранения № 354н.

«Анализ статистики проводимых в серовском морге экспертиз тел умерших только за первую декаду октября показал, что 65% вскрытий проводились с грубым нарушением сроков. Задержки доходили до 6-7 дней. И это только те, кто обратился в наше похоронное агентство», – говорит Дмитрий Киреев.

РИА «Новый День» обратился за комментарием по поводу «пробки» в морге к заведующему патологоанатомическим отделением серовской больницы Александру Широких. Собеседник агентства назвал все проблемы с местами в морге и очередями за справкой о смерти небылицами.

«Все у нас благополучно, никаких проблем нет. Морг работает в штатном режиме, абсолютно никаких задержек нет. Над нами осуществляют надзор главный внештатный специалист минздрава Свердловской области Игумнова Юлия Эдгаровна, прокуратура, следственный комитет. Мы работаем согласно приказам и регламентам и не можем несвоевременно выдавать заключения о смерти. Если и есть какие-то задержки, возможно, их надо отнести к похоронным фирмам. У нас в день проводится 3-4 вскрытия. Увеличения потока из-за второй волны ковида – нет», – сообщил РИА «Новый День» Александр Широких.

Отметим также, что на прошлой неделе стало известно, что в связи с нехваткой мест в больницах Нижнего Тагила, пациенты с ковидом перенаправляются на лечение в стационеры муниципалитетов Северного управленческого округа. Об этом РИА «Новый День» сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Уже сейчас в Серове под больных коронавирусной инфекцией отданы роддом, кардиологическое и инфекционное отделения городской больницы.

РИА «Новый День» будет следить за ситуацией в Серове и сообщит о развитии событий.

Серов, Елена Васильева

Серов. Другие новости 15.10.20

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