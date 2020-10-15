В Екатеринбурге снова не дозвониться до скорой: «С температурой 39 ждал семь часов»

В Екатеринбурге снова начались проблемы с вызовом скорой помощи, сообщают жители города. Дозвониться до медиков проблематично, дождаться их – тоже. Как рассказал «Новому Дню» житель города Александр, во вторник он резко почувствовал себя плохо, к концу рабочего дня у мужчины подскочила температура до 38 градусов, к моменту, когда он добрался до дома, на термометре было уже 39. «Состояние было ужасное, сложно было даже дойти до кухни от кровати, чтобы налить себе воды, из глаз вода лилась, ломило все мышцы и кости, дышать было сложно, поэтому вызвал скорую», – рассказал собеседник агентства, уточнив, что звонил по «03» около 19:30.

Врачи приехали только семь часов спустя – в 02:30 следующего дня. «К тому моменту я дозвонился до товарища, который привез мне аспирин и парацетамол, так что температура уже, к счастью, спала, и мне стало легче. Пытался позвонить в скорую, чтобы попросить их не приезжать, но там просто никто трубку не брал», – добавил екатеринбуржец.

«Новый День» обратился в оперативный штаб Свердловской области и городское управление здравоохранения за комментариями по поводу работы скорой в Екатеринбурге со следующими вопросами. Какое, в среднем, сейчас количество вызовов обслуживает СМП в уральской столице? Каково, в среднем, время ожидания? Как изменилось количество вызовов скорой по сравнению с июлем, августом и сентябрем? Какая работа была проделана в Екатеринбурге, чтобы избежать проблем с вызовом скорой помощи? Ответы будут опубликованы, как только поступят.

Екатеринбуржец Александр в беседе с агентством добавил, что приехавшая бригада предположила, что у него ОРВИ. «Посмотрели на меня, сказали, что, вероятно, простыл, и велели дожидаться врача из поликлиники на следующий день. Направление на мазок на коронавирус не дали ни они, ни врач – к слову, та действительно пришла на следующий день», – уточнил собеседник «Нового Дня», отметив, что теперь, чтобы выйти на работу, ему придется сдать тест на Covid-19 за свой счет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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